Фото: Валерий Шахов В Башкирии режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 14 апреля Фото: Валерий Шахов

В Башкирии режим самоизоляции для пожилых жителей продлен до 14 апреля. Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Согласно новой редакции документа, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 14 апреля 2021 года включительно.

Также жителям республики рекомендуют пройти вакцинацию против COVID-2019 по рекомендации (назначению) медицинского работника.

Работодателям во взаимодействии с медицинскими организациями предлагается рассмотреть возможность проведения вакцинации сотрудников против коронавируса.