Радий Хабиров посетил ишимбайский завод «Витязь»

Сегодня, 1 апреля, Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов в Ишимбае побывали в производственных цехах машиностроительной компании «Витязь». Предприятие входит в состав АО «НПК «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех» и является одним из мировых лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходимости. Завод, основанный в 1977 году, остается единственным в России производителем плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров «Витязь» как гражданского, так и военного назначения.

Радий Хабиров и Александр Потапов ознакомились с работой автоматно-револьверного, механосборочного цех, прессово-сварочного и сборочного цехов. Им также показали «Витязи», которые использует российская армия в суровых условиях Арктики и болотоходы.

Руководитель региона в музее предприятия лучшим работникам предприятия вручил государственные награды России и Башкортостана.

«Я вам всем очень признателен за вашу работу, предприятие развивается, оно в центре нашего внимания, мы его поддерживаем, и будем поддерживать. Вам большое спасибо Александр Валерьевич, завод сейчас крепко стоит на ногах. Хочу поблагодарить весь коллектив «Витязя» за добросовестный труд. Республика гордится вашим замечательным предприятием и его тружениками. Вы выпускаете уникальные машины, которые прокладывают путь даже в самых непроходимых местах. Такую технику в нашей стране не делают больше нигде.

«Витязь» давно уже стал признанным брендом Башкортостана. Многие годы ваши вездеходы трудятся в тяжелых условиях, став надёжным другом военных и спасателей, производственников и жителей суровых климатических зон. Сегодня хочу сказать особые слова благодарности руководителю предприятия Иреку Наиловичу Арсланову, с ним завод прошел тяжелейший этап в истории завода. Хочу высказать вам слова глубокого уважения и признательности. И сегодня на предприятии сохраняются рабочие места. Правительство республики будет и впредь помогать предприятию, в том числе и с контрактами», — сказал Радий Хабиров перед церемонией награждения.

Кстати стоит напомнить, что на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения, который сейчас является машиностроительной компанией «Витязь», Радий Хабиров начинал свою трудовую карьеру учеником фрезеровщика в далеком 1981 году.

Генеральный директор завода Ирек Арсланов поблагодарил главу Башкортостана за внимание и поддержку их предприятия. Он отметил, что это награда – заслуга всего коллектива.

По словам генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александра Потапова в этом году Россия отмечает 100 летие танкостроения в стране.

«Наша страна является лидером в мире по разработке и производству танков. Ни у кого нет подобной техники, и мы лучшие. И мы эту планку будем держать вместе. Завод «Витязь» — это знак и гордость России, таких предприятий больше нет в стране. Здесь производят уникальную технику, которая работает во всех климатических зонах. Она имеет большое будущее», — сказал Александр Потапов.

Руководитель республики рассказал, что сейчас уделяется большое внимание и развитию Ишимбая. Создана особая экономическая зона «Алга», ведутся большие работы по благоустройству города. К 2022 году, когда республика будет праздновать 90-летие со дня добычи первой башкирской нефти город заметно преобразится.

Без преувеличения, ишимбайские вездеходы известны всей стране. «Газпром», «Лукойл», «Транснфеть», Минобороны России – это далеко неполный перечень заказчиков продукции ишимбайского завода. Когда воочию видишь эти огромные машины, понимаешь, что им не страшны ни суровые условия Арктики, ни болотистая местность Западной Сибири или непроходимая тайга Дальнего Востока.

Эта махина, словно былинный герой, ничего не боится. «Витязь» весом под 28 тонн в полном снаряжении создавался в соответствии с самыми суровыми климатическими условиями. На себе этот двухзвенный гусеничный вездеход может утащить до 30 тонн груза и доставить его в самую глухую точку.

Российская армия использует «Витязи» в условиях суровой Арктики. В 2017 и 2018 году транспортеры ДТ-10ПМ принимали участие в арктических экспедициях Министерства обороны. Им покорились побережье моря Лаптевых – от поселка Тикси до мыса Святой Нос, проливы Дмитрия Лаптева и Санникова, остров Котельный и архипелаг Новая Земля.

На предприятии сейчас реализуется инвестиционный проект по серийному производству двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-3ПМ с общим объемом 802,6 млн. рублей.