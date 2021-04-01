В Башкирии готовится к открытию первый визит-центр геопарка «Торатау»

Фото: Дмитрий Мухаметкулов























Фото: Дмитрий Мухаметкулов

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках своей рабочей поездки побывал в визит – центре, который скоро откроется у подножия шихана Торатау Он станет начальной точкой знакомства с геопарком. Здесь туристы смогут получить первоначальную информацию о геопарке, его уникальных природных объектах, правилах поведения на территории.

Встречать гостей будут специально подготовленные сотрудники. Они расскажут о достопримечательностях, местах размещения и питания, экскурсионных маршрутах геопарка, рассказал глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Радий Хабиров дал поручение выделить земельный участок предпринимателям, которые захотят здесь поставить кафе для туристов. Также на горе Торатау должна быть обустроена деревянная лестница с заградительными перилами для удобства и безопасности посетителей геопарка и сохранения экологии самого шихана.

Пространство визит-центра рассчитано для проведения лекционных мероприятий для школьников. Уже с прошлого года геопарк «Торатау» приглашал школьников районов республики на бесплатные экскурсии в Красноусольск на геологический разрез «Усолка», в село Воскресенское, где сохранилось здание старейшего на Урале медеплавильного завода, на шихан Торатау. Внутри визит-центра ребятам будут рассказывать о геологии с участием научных сотрудников институтов и геогидов геопарка. Площадка вмещает одновременно около 30 человек, оснащена необходимым мультимедийным оборудованием.

Визит-центр поможет продвигать ремесленную или продуктовую продукцию. Сотрудниками будет предоставлена информация и контакты местных предпринимателей и производителей.

Подобные объекты появятся и в других муниципалитетах. Визит-центры — одна из составляющих удобной инфраструктуры геопарка, принятой в общей концепции развития Глобальной Сети Геопарков ЮНЕСКО. Соответствующую заявку геопарк «Торатау» подал осенью 2020 года. В текущем году геопарк «Торатау» прошел предварительный отбор и вошел в число 16 территорий-кандидатов из разных стран мира, заявки которых будут рассмотрены в 2021 году штаб-квартирой Глобальной Сети Геопарков ЮНЕСКО.