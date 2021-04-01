Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.63 ↓

EUR 88.74 ↑

1 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии готовится к открытию первый визит-центр геопарка «Торатау»

ПОЛИТИКА
Фото: Дмитрий Мухаметкулов

Фото: Дмитрий Мухаметкулов

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках своей рабочей поездки побывал в визит – центре, который скоро откроется у подножия шихана Торатау Он станет начальной точкой знакомства с геопарком. Здесь туристы смогут получить первоначальную информацию о геопарке, его уникальных природных объектах, правилах поведения на территории.

Встречать гостей будут специально подготовленные сотрудники. Они расскажут о достопримечательностях, местах размещения и питания, экскурсионных маршрутах геопарка, рассказал глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Радий Хабиров дал поручение выделить земельный участок предпринимателям, которые захотят здесь поставить кафе для туристов. Также на горе Торатау должна быть обустроена деревянная лестница с заградительными перилами для удобства и безопасности посетителей геопарка и сохранения экологии самого шихана.

Пространство визит-центра рассчитано для проведения лекционных мероприятий для школьников. Уже с прошлого года геопарк «Торатау» приглашал школьников районов республики на бесплатные экскурсии в Красноусольск на геологический разрез «Усолка», в село Воскресенское, где сохранилось здание старейшего на Урале медеплавильного завода, на шихан Торатау. Внутри визит-центра ребятам будут рассказывать о геологии с участием научных сотрудников институтов и геогидов геопарка. Площадка вмещает одновременно около 30 человек, оснащена необходимым мультимедийным оборудованием.

Визит-центр поможет продвигать ремесленную или продуктовую продукцию. Сотрудниками будет предоставлена информация и контакты местных предпринимателей и производителей.

Подобные объекты появятся и в других муниципалитетах. Визит-центры — одна из составляющих удобной инфраструктуры геопарка, принятой в общей концепции развития Глобальной Сети Геопарков ЮНЕСКО. Соответствующую заявку геопарк «Торатау» подал осенью 2020 года. В текущем году геопарк «Торатау» прошел предварительный отбор и вошел в число 16 территорий-кандидатов из разных стран мира, заявки которых будут рассмотрены в 2021 году штаб-квартирой Глобальной Сети Геопарков ЮНЕСКО.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Торатау, геопарк, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии мальчик проглотил 19 мелких магнитов: родители узнали об этом спустя 10 дней
В Стерлитамаке двухлетний мальчик проглотил 19 мелких деталей магнитного конструктора. В течение десяти дней ребенок ничего не ел и не пил, его периодиче
В Башкирии в магазине четверо мужчин устроили кровавую бойню
В Калтасинском районе Башкирии в селе Краснохолмский 28 марта произошла кровавая разборка в местном магазине «Доверие». Видео побоища появилось в интерне
Путин передал Башкирии 50% + 1 акцию «Башкирской содовой компании»
Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также е
В Башкирии пробит тоннель Восточного выезда из Уфы
Строители Восточного выезда пробили тоннель под горой и завершили один из сложных видов работ. Длина тоннеля составляет 1 276 метров. Максимальная глубин
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть