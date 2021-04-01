В Башкирии заболеваемость ВИЧ в пандемию снизилась более чем на четверть

В Башкирии в 2020 году снизилась заболеваемость ВИЧ. По данным республиканского СПИД-Центра, в прошлом году было выявлено 1977 новых случаев против 2705 в 2019-м и 2782 в 2018-м. ОДнако число ВИЧ-положительных рожениц не снизилось.

Всего к концу 2020-го в регионе проживало 20919 людей с диагнозом «вирус имуннодефицита». «Случаи ВИЧ-инфекции регистрировались во всех муниципалитетах, но ее распространенность неравномерна. Наиболее пораженные ВИЧ территории — Кумертау, Салават, Стерлитамак, Уфа, Нефтекамск, Мелеузовский, Благовещенский, Ишимбайский, Белорецкий, Бирский, Иглинский, Куюргазинский, Калтасинский, Белебеевский, Уфимский районы», — сообщили в Минздраве Башкирии.

В прошлом году анализы на ВИЧ сдали 92 052 беременных женщин. У 94 впервые выявили ВИЧ-инфекцию. Всего на учете состояло 430 ВИЧ-положительных беременных. 355 из них в прошлом же году родили 358 детей (две двойни). В 2019-м на учете было 450 ВИЧ-инфицированных беременных, 353 родили 356 детей.