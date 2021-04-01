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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стабильная деятельность БСК обеспечит социальные гарантии своим работникам - профсоюзы

ПОЛИТИКА

Стабильная работа «Башкирской содовой компании» обеспечит заработок и достойную жизнь ее сотрудников, считает профсоюзный лидер Башкортостана.

«Предприятие должно развиваться, производство должно модернизироваться, что позволит осваивать новые виды конкурентоспособной продукции, — отметила председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Гузель Мирошниченко. — Основная задача — сохранить рабочие места, обеспечить достойную заработную плату, дополнительные социальные гарантии работникам, а это возможно только при условии стабильной работы предприятия и эффективного управления на благо республики и страны».

31 марта Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.

 

ИА «Башинформ»

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