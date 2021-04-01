Фото: ИА «Башинформ» 247 жителей Башкирии оштрафовали за отсутствие COVID-тестов после поездок за границу Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии суды назначили штрафы 247 жителям Башкирии, которые по возвращении из-за границы не разместили на сайте Госуслуг результаты тестов на коронавирус COVID-19. Общая сумма штрафов превысила 2,4 млн рублей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают, что лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать в течение трех дней после прилета из-за границы. Результат анализа нужно опубликовать на портале Госуслуг﻿﻿. До получения результатов требуется соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.За неисполнение требований предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей.