В Уфе «посыпался» 20-этажный дом
В Уфе «посыпался» 20-этажный дом Фото: УГЗ по Уфе
В информационно-диспетчерский центр города днем 1 апреля поступило сообщение о том, что с дома №39/3 по улице Набережной реки Уфы, 39/3 отслоились и упали элементы облицовки и утеплителя фасада 20-этажного жилого дома.
«В результате инцидента никто не пострадал. Силами управляющей организации территория здания огорожена. Планируется проведение ремонтных работ», — проинформировали в пресс-службе Управления гражданской защиты города.