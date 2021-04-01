В Уфе «посыпался» 20-этажный дом

В информационно-диспетчерский центр города днем 1 апреля поступило сообщение о том, что с дома №39/3 по улице Набережной реки Уфы, 39/3 отслоились и упали элементы облицовки и утеплителя фасада 20-этажного жилого дома.

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