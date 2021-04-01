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16 жителей Башкирии с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

16 жителей Башкирии с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии Фото: ИА «Башинформ»

За сутки в Башкирии, по данным на 1 апреля, выявили 105 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Статистику опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее количество выявленных заболевших — 32 463 человека. С начала пандемии от COVID-19 умерли 363 человека. За минувшие сутки от инфекции скончались два человека.

232 пациента получают лечение в больницах, 16 из них – в тяжелом состоянии, на ИВЛ — пять. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 244 человека.

Выздоровели за сутки 172 человека. За весь период эпидемии число зарегистрированных случаев выздоровления достигло 27 624 человека.

97 987 жителей Башкирии прошли два этапа вакцинации препаратом от новой коронавирусной инфекции.

Выявленных случаев с внебольничной пневмонией за сутки — 102, выписанных пациентов с пневмонией — 108.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с 1 апреля отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет

 

ИА «Башинформ»

Теги: статистика
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