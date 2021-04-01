В четырех медучреждениях Башкирии сменились главврачи
В четырех медучреждениях Башкирии сменились главврачи Фото: ИА «Башинформ»
В четырех медучреждениях Башкирии сменились главврачи. О кадровых перестановках сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
Главным врачом городской клинической больницы № 18 г. Уфы назначен Айрат Рахматуллин.
Главным врачом поликлиники № 52 города Уфы стал Жулдыбай Иржанов.
Должность главного врача Бирской центральной районной больницы занял Салават Рахматуллин.
В должности главного врача Благовещенской центральной районной больницы отныне трудится Арсен Гарипов.