В российском правительстве сообщили о сокращении госаппарата на 10%

К началу апреля численность госаппарата кабмина уменьшилась почти на десять процентов. О промежуточных результатах реформы управления сообщил вице-премьер, руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям». Он подчеркнул, что уже были сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств.

«Оптимизация численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы, – сказал Григоренко. – Это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму».

Вице-премьер также отметил, что структура госаппарата станет более компактной, что исключит дублирование функций, лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно.

Напомним, что старт реформе управления дал премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре 2020 года. Изменения коснулись и Башкортостана. Как заявлял премьер-министр республики Андрей Назаров, в региональном правительстве давно ведется оптимизация его структуры с целью повышения эффективности госрегулирования и экономического оживления. Некоторые подразделения аппарата Правительства сокращаются, некоторые реформируются, а какие-то – усиливаются.