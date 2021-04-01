Фото: Ксения Калинина В Башкирии мать довела 5-месячную дочь до истощения Фото: Ксения Калинина

В Салаватском районе Башкирии у женщины, злоупотребляющей алкоголем, изъяли ребенка. Как сообщает издание «На земле Салавата», пятимесячную малышку увезли в детское отделение Малоязовской центральной районной больницы.

Известно, что девочка не получала должного ухода и питания — ребенок истощен. Мать малышки, жительница села Мечетлино, написала отказ от ребенка. Медработники отмечают, что девочка очень живая, подвижная и веселая.

Главный врач больницы Надежда Дмитренко сообщила, что после того, как маленькую пациентку подлечат, работники службы опеки планируют определить ее в Дом ребенка в Уфе.

Сейчас девочке нужны памперсы и детское питание. По всем вопросам помощи можно обратиться в службу «Семья»: 1 этаж здания Пенсионного фонда в селе Малояз (кабинет № 8 и 9). Телефон: 8(34777) 2-06-12.