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Жителей Башкирии бесплатно проконсультируют по защите прав потребителей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жителей Башкирии бесплатно проконсультируют по защите прав потребителей Фото: Олег Яровиков

Минторговли Башкирии с 1 по 30 апреля проводит бесплатную «горячую линию» по защите прав потребителей в сфере оказания платных работ и услуг.

«В течение месяца специалисты Минторга РБ расскажут о правах потребителя при нарушении исполнителем сроков выполнения работ или услуг, а также о праве потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Телефон «горячей линии»: 8 (347)218-09-78.

Кроме того, при возникновении сложностей в составлении досудебной претензии потребители могут обратиться за консультацией в Минторговли Башкирии по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 13.

 

Галина Бахшиева

Теги: горячая линия, защита прав потребителей
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