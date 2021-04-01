Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии бесплатно проконсультируют по защите прав потребителей Фото: Олег Яровиков

Минторговли Башкирии с 1 по 30 апреля проводит бесплатную «горячую линию» по защите прав потребителей в сфере оказания платных работ и услуг.

«В течение месяца специалисты Минторга РБ расскажут о правах потребителя при нарушении исполнителем сроков выполнения работ или услуг, а также о праве потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Телефон «горячей линии»: 8 (347)218-09-78.

Кроме того, при возникновении сложностей в составлении досудебной претензии потребители могут обратиться за консультацией в Минторговли Башкирии по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 13.