Фото: ИА «Башинформ» Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей Фото: ИА «Башинформ»

Роспотребнадзор смягчил ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха. В частности, разрешается увеличить количество детей в отрядах загородных лагерей с 50% до 75% от проектной мощности. А отдых детей за пределами республики возможен с учетом положительного решения субъектовых главных санитарных врачей, сообщает Минобразования Башкирии.

Напомним, ограничение на отдых в детских лагерях было введено в июле 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта РФ, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах РФ или их заместителей»,— говорится в постановлении ﻿Роспотребнадзора.