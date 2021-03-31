Фото: Олег Яровиков За старое не переживайте, за новое будем бороться вместе - Хабиров студентам УГАТУ и БашГУ Фото: Олег Яровиков

31 марта в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился со студентами и аспирантами Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Участники встречи обсудили текущее состояние вузов и новые возможности в рамках объединения в единый большой университет.

– Башкортостан окружают регионы с мощной продвинутой научной школой, крупными федеральными университетами, а у нас этого нет, – отметил Радий Хабиров. – Синергия БашГУ и УГАТУ даст возможность участвовать в федеральных программах, получать дополнительное финансирование. А это откроет новые горизонты для развития науки и образования в республике. Я 14 лет проработал в БашГУ, был деканом юридического факультета. Поэтому не понаслышке знаю, что такое высшее образование. Мы будем усиливать науку, развивать университеты, сохраняя при этом уникальные вузовские традиции. Иначе нас ждёт сокращение бюджетных мест и отток наших студентов в другие регионы. Мы с высокой долей вероятности рассчитываем, что результат объединения будет эффективным. В случае успеха, а мы в нём не сомневаемся, новый вуз по федеральной программе «Приоритет- 2030» получит грант в размере 1 млрд рублей.

Руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин напомнил, что процессы по слиянию университетов сейчас активно идут в Томской, Тюменской и Челябинской областях.

Затем Глава Башкортостана ответил на вопросы участников встречи. Так, аспирантов БашГУ волнует, сохранятся ли при объединении университетов диссертационные советы и успеют ли они защититься у себя в вузе.

– Все диссоветы сохранятся. А увеличение потенциала единого университета приведет к тому, что можно будет претендовать на защиту диссертаций по большему списку специальностей, – сказал Радий Хабиров. – Поскольку объединение произойдёт не сегодня и не завтра, то все вы успеете защититься. А студенты старших курсов получат дипломы УГАТУ и БашГУ.

Студенты инженерного факультета БашГУ обеспокоены, сохранят ли направления подготовки, которые существуют и в том, и в другом вузе, дублируя друг друга.

– Будем исходить из прагматического подхода, – отметил Радий Хабиров. – Если сохранились уникальные традиции подготовки специалистов, то они будут сохранены и продолжены. Конечно, некоторые кафедры мы соединим. Объединяя управленческие и финансовые структуры вузов, мы максимально сохраним научные направления. Но надо понимать – мир меняется. Появляются новые реалии, новые специальности. Живя по старым стандартам, мы потеряем конкурентоспособность в будущем. Мы тоже должны меняться.

Участники встречи также подняли вопрос трудоустройства выпускников университетов и оттока студентов в другие регионы.

– С одной стороны, здорово, когда наши ребята поступают в ведущие вузы в других регионах. Главное, чтобы после обучения они возвращались на работу домой. Для этого нужна планомерная большая работа, – сказал Радий Хабиров. – Республика постепенно наращивает валовой региональный продукт, привлекает инвестиции, открывает новые производства, чтобы создать здесь привлекательные условия для трудоустройства, комфортные возможности для создания семей. Даже такая программа, как «Башкирские дворики» направлена на то, чтобы семьи с детьми чувствовали уют. И на мой взгляд, объединение двух вузов тоже будет способствовать активизации жизни Башкортостана.

На встрече прозвучал вопрос о том, смогут ли студенты пользоваться общежитиями и другой университетской инфраструктурой обоих вузов.

– Безусловно, библиотеки, лаборатории, спортзалы, общежития и другие помещения будут общими, – сказал Радий Хабиров. – При этом даже сегодня у разных факультетов – разные условия и возможности. Если мы прорвёмся с нашим проектом и получим федеральный грант, то сможем построить новые общежития. Мы верим в финансовую поддержку со стороны Правительства России. Сейчас мы занимаемся выбором площадки под будущий кампус Евразийского научно-образовательного центра. Это будет не обычный студгородок с общежитиями, а, по сути, целый наукоград с технопарком, лабораториями, спортзалами и жильём для студентов.

Волнует студентов также судьба военной кафедры УГАТУ в структуре будущего объединённого вуза.

– Специфика военного центра авиационного университета – подготовка кадров для нужд армии и оборонной промышленности. Это направление мы сохраним, – отметил Радий Хабиров.

Говоря о распределении научных грантов для преподавателей и студентов, Глава Башкортостана подчеркнул, что действующие договоры на проведение исследований сохранятся.

– Более того, после объединения у вас появится возможность получить новые гранты с бóльшими суммами. Объединённый университет даст возможность пользоваться ресурсами других федеральных и зарубежных вузов, – сказал Радий Хабиров.

Студенты УГАТУ поинтересовались развитием в вузах республики перспективных научных направлений, в частности, альтернативной энергетики.

– В прошлом году мы открыли большую солнечную электростанцию в Бурзянском районе, проектируем аналогичные объекты в Агидели и Стерлибашевском районе, – отметил Радий Хабиров. – Всё это очень здорово. Например, станция в Бурзяне позволила нам решить проблемы с поставками электроэнергии на этой территории. Есть у нас предложения и по ветрогенерации. Мы готовы рассматривать все варианты.

Глава Башкортостана также рассказал о статусе уже выданных дипломов каждого из двух вузов после их объединения.

– Сегодня любой работодатель в первую очередь смотрит на человека, его компетенции, а не на список регалий, – подчеркнул Радий Хабиров. – Поэтому не увлекайтесь названиями. Да, статус дипломов БашГУ и УГАТУ подтверждён именами знаменитых выпускников, богатой историей университетов. За статус нового вуза придётся побороться, но мы будем делать это вместе с вами, плечом к плечу.