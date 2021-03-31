В Башкирии для детей, попавших в трудную ситуацию, работает телефон доверия

В Башкирии для детей, попавших в трудную ситуацию, с 2010 года работает телефон доверия 8-800-2000-122. Этот проект реализуется, чтобы дети могли получить психологическую помощь. Сейчас к телефону подключены более 230 организаций в разных концах страны. Служба детского телефона доверия работает бесплатно, круглосуточно и без выходных.

На номер могут позвонить и взрослые по проблемам их детей. Ежегодно служба принимает более 20 тысяч обращений, из них 70-80 % — дети и подростки. Основные проблемы у детей разного возраста связаны со взаимоотношениями в семье, с трудностями, возникающими в отношениях со сверстниками, учителями в школе; с недостаточной мотивацией к учебе, жалобами на повышенную сложность учебных программ и завышенные требования педагогов, а также с проблемами отношений с противоположным полом.