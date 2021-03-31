Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.70 ↓

EUR 88.88 ↑

31 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Началась регистрация на конкурс «Лидеры России»

ОБЩЕСТВО

31 марта началась регистрация на четвертый конкурс «Лидеры России». Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также 2 отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек.

«Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки», – обратился к участникам Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.
В четвёртом конкурсе «Лидеры России» вместе со структурой организаторы перезагрузили и систему оценки участников. Это и обновлённая система тестов, и «усиление» оценки в очных этапах, и новые правила отсева (теперь он будет проходить после прохождения этапов, а не после каждого теста).

Отмечается, что с этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль.

Первый этап конкурса – регистрационная кампания, пройдет с 31 марта до 26 апреля 2021 года. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: «Лидеры России»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии на опушке леса найдены тела молодой семейной пары
30 марта на опушке леса вблизи села Нагайбаково Бакалинского района Башкирии найдены тела мужчины и женщины. На место происшествия выехала группа следова
В Уфе инвалида заставляют платить долг по квартире, в которой он не жил 20 лет
В Уфе с инвалида детства взимают долг по коммунальным услугам в размере 600 тыс. руб., несмотря на то, что в той квартире он не проживает уже 20 лет. Ист
В Минздраве Башкирии сообщили о развитии сценария в случае прихода третьей волны COVID-19
В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о развитии сценария в случае прихода в республику третьей волны новой коронавирусной инфекции. На терр
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни
По данным Башгидрометцентра, в последний день марта, 31 числа, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна го
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть