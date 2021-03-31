Началась регистрация на конкурс «Лидеры России»

31 марта началась регистрация на четвертый конкурс «Лидеры России». Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также 2 отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек.

«Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки », – обратился к участникам Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко .

В четвёртом конкурсе «Лидеры России» вместе со структурой организаторы перезагрузили и систему оценки участников. Это и обновлённая система тестов, и «усиление» оценки в очных этапах, и новые правила отсева (теперь он будет проходить после прохождения этапов, а не после каждого теста).

Отмечается, что с этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль.

Первый этап конкурса – регистрационная кампания, пройдет с 31 марта до 26 апреля 2021 года. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.