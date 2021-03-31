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Роспотребнадзор сообщает о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в Башкирии

ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор Башкирии сообщает о начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории республики.

По последним данным, с 23 по 28 марта гриппом и ОРВИ в регионе заболели 25 056 человек, из них 52% – дети.

Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией среди совокупного населения региона на 7,7% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей она выросла на 2,5%.

Тенденция к росту заболеваемости ОРВИ наблюдается и в Уфе, за неделю с таким диагнозом к врачам обратились 8 188 жителей столицы. При этом показатель заболеваемости в Уфе остается ниже эпидпорога на 1,7%.

«Исследования показали, что в пейзаже циркулирующих вирусов чаще всего определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, риновирусы и метапневмовирус. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе ведомства.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Роспотребнадзор, ОРВИ, грипп
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