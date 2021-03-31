В Башкирии стартует подписная кампания

С 1 апреля в Башкирии стартует подписка на более чем 5,4 тысячи газет и журналов на второе полугодие 2021 года, сообщили в УФПС региона.

Почта России с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами предоставляет подписчикам скидку в 30% на 1,8 тысячи периодических изданий.

«Любой житель Башкирии может оформить подписку на печатную прессу на второе полугодие с доставкой до почтового ящика. Сервисом подписки можно воспользоваться на сайте Почты России в разделе «Онлайн подписка», где за пять минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены в категории, объединены по темам, проранжированы по популярности», — пояснил пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий.

Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении Почты России, а также на дому с помощью почтальона.