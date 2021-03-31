Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии установили новую знаменательную дату Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон о праздновании Дня ветерана труда. Как отметил председатель парламента Константин Толкачев, в республике установили новую знаменательную дату.

«День ветерана труда будет отмечаться ежегодно 18 января. Праздник учреждается в знак признания заслуг всех граждан, чьим многолетним добросовестным трудом создается благосостояние республики, как дань уважения к человеку труда», — отметил он.

Выбор именно этой даты объясняется историческим фактом.

«18 января 1974 года в нашей стране была учреждена медаль «Ветеран труда», – сказал Константин Толкачев. – Награда присуждалась за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях. Медалью награждались рабочие, колхозники и служащие по достижении стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет или по старости».

Закон направлен на подпись Главе РБ и вступит в силу со дня официального опубликования, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.