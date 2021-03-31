Коронавирус в Башкирии: Заболевших меньше, но «люди умирают»; о приходе третьей волны

В России за сутки от коронавируса скончалось на 116 человек больше, чем днем ранее. В Минздраве Башкирии рассказали, готова ли республика в случае прихода третьей волны новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Сокращают число коек. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на сегодня диагноз новой коронавирусной инфекции поставлен 32 252 жителям Башкирии. За последние сутки выявлено 108 новых случаев. 242 пациента получают лечение в больницах, пять из них – в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 4 372 человека. За сутки выписаны с выздоровлением 142 человека, всего — 27 280.

В республике сокращают число коек для больных коронавирусом. За прошедшую неделю к обычному формату работы вернули 100 коек. В итоге осталось 1 968 инфекционных коек, из них свободны 16%.

Также за сутки в регионе выявлено 149 случаев внебольничной пневмонии, днем ранее таких было менее 90.

«Люди умирают». С начала пандемии от COVID-19 в Башкирии умерли 358 человек. За минувшие сутки от инфекции скончались еще два человека.

По данным Минздрава Башкирии, при коронавирусе чаще всего к летальным исходам приводят такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, болезни системы кровообращения, ожирение и заболевания органов дыхания.

«Сейчас можно констатировать, что количество заболевших ковидом уменьшается. Но при этом, к сожалению, мы фиксируем и то, что люди умирают от этой болезни», — сказал 30 марта глава региона Радий Хабиров. Он также отметил, что главное условие, при котором окончательно завершится история с пандемией — это вакцинация максимально возможного количества людей.

Где быстро вакцинироваться. На сегодня в Башкирии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 132 тысячи человек, полностью вакцинированы 95 тысяч жителей, рассказал вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин. В регионе работают 134 стационарных и 5 мобильных пунктов вакцинации. Четыре из них в Уфе: в театре оперы и балета, ТЦ «Мега», «Планета», «Башкирия» и один в Стерлитамаке — в ТЦ «СитиМолл». «В них вакцинацию прошли две тысячи человек», — сказал Забелин.

Также привиться можно в своей поликлинике и в трудовых коллективах крупных организаций. Пока республика получила 183 692 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

О развитии сценария в случае прихода третьей волны COVID-19 рассказали 30 марта в Минздраве Башкирии. Сейчас в регионе отмечается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Однако в мире ситуация с COVID-19 не так стабильна.

Показатели заболеваемости в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране, заявила 30 марта замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что говорить о третьей волне преждевременно, передает ТАСС.

Правительство Башкирии и Минздрав РБ готово полностью и своевременно оказать медпомощь при любом развитии сценария. Для этого есть опыт и квалифицированные кадры, а также достаточная коечная емкость в резерве, заявили в ведомстве и призвали соблюдать все cанэпидтребования и вакцинироваться.

Проверка Контрольного управления администрации Главы РБ показала, что из 53 объектов в 15 перестали соблюдать меры профилактики COVID-19. В связи с этим Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов провести оперштабы по ситуации с коронавирусом и усилить работу по обеспечению соблюдения саниэпидтребований на рабочих местах. «Сейчас вновь большое количество государств переходят к полному локдауну, идет распространение инфекции. Как правило, там начинается, потом к нам это приходит. В каком-то смысле надо быть готовыми», — отметил Радий Хабиров.

В России зафиксировано 4 536 820 случаев заражения коронавирусом, из них новых — 8277, это минимум с 29 сентября 2020 года. За сутки умерли 409 человек, это на 116 человек больше, чем днем ранее (293). Всего от инфекции умерли 98 442 пациента.

В мире число зараженных достигло более 127,5 млн случаев, умерли 2 791 718 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.

С апреля Австрия собирается закупить у России 1 млн доз вакцины от ковида «Спутник V». При этом Еврокомиссия предупредила Австрию об «ответственности» за разрешение препарата. Также «Спутник V» одобрили в Мали.

Между тем, по мнению 77 экспертов-эпидемиологов и вирусологов из 28 стран, вакцины, которые используются сейчас, могут оказаться неэффективными через год из-за появления невосприимчивых к этим препаратам штаммов, сообщили в ТАСС.