Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра. От синоптиков поступила консультация о неблагоприятных явлениях погоды по региону. Так, днем 31 марта по северу Башкирии ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы ветра будут достигать до 17 м/с.

В МЧС РБ пояснили, что при крепком ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру очень сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.