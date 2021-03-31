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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии назвал условие, при котором окончательно завершится история с пандемией

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии назвал условие, при котором окончательно завершится история с пандемией Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях сообщил о главном условии, при котором окончательно завершится история с пандемией. По его словам, это вакцинация максимально возможного количества людей.

«И очень радует, что объемы поставок вакцины в нашу республику увеличиваются. По состоянию на 30 марта, мы уже получили 183 692 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Первым компонентом привились 131 823 человека, завершили вакцинацию двумя компонентами 94 026 жителей Башкортостана», — отметил Радий Хабиров.

Руководитель региона обозначил три основных задачи, которые стоят перед республикой:

  • Грамотно все разъяснять людям, чтобы развеять страхи и мифы о вакцинации.
«Считаю тех, кто безосновательно сеет панику и нагоняет тревогу по поводу последствий вакцинации, нечестными людьми, которые не думают о будущем», — подчеркнул Глава РБ.

  • Создать максимально удобные условия для жителей, чтобы они могли быстро и без задержек вакцинироваться. Для этого в регионе открывают как можно больше точек вакцинирования вне лечебных учреждений. В Уфе сделать прививку можно в мобильных пунктах, которые развернуты в торговых центрах «Мега», «Планета», «Башкирия», а также в театре оперы и балета. Для жителей Стерлитамака все организовали для прививок в ТЦ «СитиМолл». В мобильных пунктах уже вакцинировались 2000 человек.
  • Следует наладить вакцинацию в трудовых коллективах. Человеку удобно сделать прививку там, где он работает, без лишних, что называется, движений. Такие переговоры с руководителями самых крупных организаций Башкортостана уже ведутся.
«Да, действительно, сейчас можно констатировать, что количество заболевших ковидом уменьшается. Но при этом, к сожалению, мы фиксируем и то, что люди умирают от этой болезни. От себя лично могу сказать – то, что я вакцинировался еще в сентябре, что позволило мне избежать этого заболевания. И, собственно, не прекращать свою работу. Всем здоровья! Берегите себя и обязательно сделайте прививку от коронавируса», — пожелал жителям республики Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, вакцинация
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