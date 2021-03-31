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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии назвали самые опасные сопутствующие заболевания при коронавирусе

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минздраве Башкирии назвали самые опасные сопутствующие заболевания при коронавирусе Фото: ИА «Башинформ»

В Министерстве здравоохранения Башкирии назвали сопутствующие болезни-лидеры при коронавирусе, которые чаще всего способствуют ухудшению состояния здоровья и приводят к летальным исходам.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства, на первом месте находится такая болезнь, как сахарный диабет. Второе место – болезни системы кровообращения. Третье – ожирение. Далее идут заболевания органов дыхания.

В Башкирии, по данным на 30 марта, за сутки выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных заболевших — 32 252 человека. С начала пандемии от COVID-19 умерли 358 человек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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