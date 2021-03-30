Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новые даты итогового сочинения и контрольных работ
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новые даты итогового сочинения и контрольных работ Фото: ИА «Башинформ»
Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили день написания итогового сочинения/изложения для девятиклассников – 15 апреля и определили даты контрольных работ по предметам на выбор.
Резервные дни сдачи итогового сочинения/изложения – среда, 5 и 19 мая. Воспользоваться дополнительными сроками могут учащиеся получившие «незачет» или пропустившие основной срок по уважительной причине (подтверждается документально).
В этом учебном году вместо традиционного основного госэкзамена (ОГЭ) по выбору девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету. До 30 апреля все ученики должны подать заявление в свои школы с указанием выбранного предмета.
Результат контрольной работы не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы, отметили в Рособрнадзоре.
Контрольные работы пройдут в следующие даты:
18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ;
19 мая – физика, история;
20 мая – обществознание, химия;
21 мая – география, иностранные языки.
«Резервные сроки проведения контрольных работ не предусмотрены. Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Выполнение контрольной работы начнется в 10:00 по местному времени», — сообщили в Рособрнадзоре.
ЕГЭ в этом году начнутся 31 мая и завершатся 2 июля, дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля.
Ранее министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал о новшествах при сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников этого года.