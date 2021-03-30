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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новые даты итогового сочинения и контрольных работ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новые даты итогового сочинения и контрольных работ Фото: ИА «Башинформ»

Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили день написания итогового сочинения/изложения для девятиклассников – 15 апреля и определили даты контрольных работ по предметам на выбор.

Резервные дни сдачи итогового сочинения/изложения – среда, 5 и 19 мая. Воспользоваться дополнительными сроками могут учащиеся получившие «незачет» или пропустившие основной срок по уважительной причине (подтверждается документально).

В этом учебном году вместо традиционного основного госэкзамена (ОГЭ) по выбору девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету. До 30 апреля все ученики должны подать заявление в свои школы с указанием выбранного предмета.

Результат контрольной работы не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы, отметили в Рособрнадзоре.

Контрольные работы пройдут в следующие даты:

18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая – физика, история;

20 мая – обществознание, химия;

21 мая – география, иностранные языки.

«Резервные сроки проведения контрольных работ не предусмотрены. Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Выполнение контрольной работы начнется в 10:00 по местному времени», — сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ в этом году начнутся 31 мая и завершатся 2 июля, дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

Ранее министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал о новшествах при сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников этого года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: образование
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