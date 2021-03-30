Фото: Валерий Шахов













Фото: Валерий Шахов

С 1 апреля семьи с детьми от 3 до 7 лет могут претендовать на повышенное пособие — такой указ Владимир Путин подписал еще в начале марта. По предварительной оценке, в Башкирии на повышенные выплаты претендуют более 80 тысяч семей, рассказала на брифинге в ИА «Башинформ» заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова.

Всего на эти цели потребуется порядка 13 миллиардов рублей. Из них 88% затрат берет на себя федеральная казна, 12% — республика.

По словам замминистра, сейчас данную выплату в Башкирии получают около 100 тысяч семей. При сохранении доходов этих семей на прежнем уровне около 45 тысяч из них будут получать по 10 077 рублей на ребенка, 40 тысяч семей 75% – по 7557,75 рубля и порядка 15 тысяч семей продолжат получать 5038,5 рубля, то есть базовый размер пособия на каждого ребенка.

Ольга Кабанова обратила внимание, если раньше бедными считались все семьи с официальным доходом ниже прожиточного минимума, то теперь будет учитываться еще и имущество семьи: квартиры, дома, земельные участки, транспорт. К примеру если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: не больше 24 квадратов на человека в квартире и не больше 40 — в доме. Исключение — если имущество было получено в качестве соцподдержки. Если квартира или дом в единственном числе, то на их метраж внимания не обращают.

Земельные участки тоже учитываются: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток для горожан и 1 га для жителей сельской местности. Исключение, опять же, если земля получена в рамках соцподдержки.

Также в собственности может быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж (или два для многодетных и родителей ребенка-инвалида).

Что касается транспорта, то пособие назначается тем семьям, в которых не больше одного автомобиля мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил и одного мотоцикла. Исключение по количеству автомобилей и мотоциклов делается только для многодетных и семей с ребенком-инвалидом.

Другая существенная деталь, которая учитывается при назначении пособия в этом году — так называемый «нулевой доход». Это значит, что у всех взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то белый доход — зарплата, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. При «нулевом доходе» пособие вы не получите. Это правило не относится к тем, кто находится в опуске по уходу за ребенком до трех лет (если нет второго родителя, то и старше) или инвалидом, учится по очной форме, служит в армии (и 3 месяца после нее), находится в местах лишения свободы (и 3 месяца после освобождения), болеет (более 3 месяцев) и находится в поиске работы (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми.

«Право на пособие есть у всех семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, это первое и главное правило, — отметила в ходе брифинга представитель Минтруда. — Дальше можно пройтись по следующим условиям, ознакомится с понятием «нулевого дохода», провести ревизию имущества, потому что здесь тайны для нас не будет. Всю информацию, в том числе и от налоговой службы мы будем получать путем межведомтвенного взаимодействия».

Она добавила, что по закону на рассмотрение заявления отводится до 30 дней. В случае положительного решения, те семьи, которые подали заявление в начале апреля, получат свои деньги уже в 20-х числах мая.

Напомним, обратиться за назначением выплаты в увеличенном размере можно будет вплоть до 31 декабря текущего года. Независимо от даты подачи заявления перерасчет будет осуществлен с 1 января 2021 года.

Если семья уже получает данную выплату, ей также необходимо будет подать заявление на перерасчет ее размера.

По всем вопросам можно позвонить на многоканальный телефон центра социальной поддержки по номеру 8 (347) 200-80-80.