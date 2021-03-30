Фото: ИА «Башинформ» В Минздраве Башкирии сообщили о развитии сценария в случае прихода третьей волны COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о развитии сценария в случае прихода в республику третьей волны новой коронавирусной инфекции.

На территории региона в настоящее время отмечается устойчивое снижения числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, что характерно в целом по России. Но, по словам врачей-эпидемиологов и коллег из Роспотребнадзора, в мире ситуация с COVID-19 не так стабильна. Правительство республики и Министерство здравоохранения РБ готово полностью и своевременно оказать медицинскую помощь при любом развитии сценария. Есть необходимый опыт и квалифицированные кадры, которые обладают достаточной компетенцией для оказания медицинской помощи. Есть необходимая инфраструктура – достаточная коечная емкость, которая находится в резерве и, при необходимости, ее можно будет развернуть в течение 48 часов. На сегодняшний день на территории республики развернуто 1900 коек — это минимальное количество коек, которое соответствует рекомендациям Минздрава России, прокомментировали в ведомстве.

Специалисты напоминают необходимость соблюдения мер cанитарно-эпидемиологического благополучия (ношение масок, использование средств дезинфекции) и вакцинации от инфекции.