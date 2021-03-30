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30 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителям Башкирии напоминают, где можно быстро и без задержек получить вакцину от COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Жителям Башкирии напоминают, где можно быстро и без задержек получить вакцину от COVID-19 Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Жителям Башкирии напоминают, где можно быстро и без задержек вакцинироваться от коронавируса.

Во-первых, прививку от COVID-19 можно получить в поликлинике по месту жительства по предварительной записи.

В настоящее время на территории региона работают 134 стационарных и пять мобильных пунктов вакцинации.

Четыре из них в Уфе: в Башкирском государственном театре оперы и балета, торговых центрах «Мега», «Планета», в Лайфстайл центре «Башкирия». Жителям Стерлитамака прививки делают в ТЦ «СитиМолл».

Также вакцинация проводится в трудовых коллективах крупных организаций Башкортостана.

«Необходимо ясно понимать, что окончательное завершение истории с пандемией – вакцинация максимально возможного количества людей, — сказал Глава региона Радий Хабиров. — Радует, что объемы поставок вакцины в нашу республику увеличиваются. По состоянию на 30 марта, мы уже получили 183 692 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Первым компонентом привились 131 823 человека, завершили вакцинацию двумя компонентами 94 026 жителей Башкортостана. Да, действительно, сейчас можно констатировать, что количество заболевших ковидом уменьшается. Но при этом, к сожалению, мы фиксируем и то, что люди умирают от этой болезни. От себя лично могу сказать – то, что я вакцинировался еще в сентябре, позволило мне избежать этого заболевания и не прекращать свою работу».

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцина, коронавирус
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