Фото: Ксения Калинина Минздрав РБ: за сутки в Башкирии от коронавирусной инфекции скончались два пациента Фото: Ксения Калинина

В Башкирии, по данным на 30 марта, за сутки выявлено 108 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О лабораторно подтвержденных случаях сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Общее количество выявленных заболевших — 32 252 человек. С начала пандемии от COVID-19 умерли 358 человек. За минувшие сутки от инфекции скончались два человека.

142 человека выздоровели за сутки. Всего число выздоровевших за весь период эпидемии достигло 27 280 человек.

242 пациента получают лечение в больницах, пять из них – в тяжелом состоянии. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 372 человека.

Ранее сообщалось, что в республике сокращают количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Сегодня оборудовано 1 968 коек, занято – 84%.