Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии перестали соблюдать масочный режим и другие меры профилактики COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии проверка Контрольного управления администрации Главы РБ показала, что в некоторых учреждениях республики недостаточно дисциплинированно соблюдаются меры профилактики COVID-19. В связи с этим руководитель региона Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов провести оперштабы по ситуации с коронавирусом и усилить работу по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на рабочих местах.

Проверка показала, что из 53 объектов режим не соблюдается в 15.

Так, во взрослой поликлинике в Стерлитамаке не проводится термометрия посетителей, не организован пропускной режим, разделение на «грязную» и «чистую» зоны формально, соблюдение масочного режима — 50%. В Белебеевской детской поликлинике не проводится термометрия, возможно прохождение из «красной» зоны в чистую. В Учалинской ЦГБ и Бирской ЦРБ не проводится термометрия, соблюдение масочного режима — 50%. В поликлинике города Нефтекамска не работает «красная» зона, в Верхнеяркеевской ЦРБ и филиале онкологического диспансера г. Октябрьского сотрудники соблюдают масочный режим на 50%. В лицее №12 — соблюдение педагогическим составом масочного режима не более 30%. В средней школе №10 г. Белорецка не проводится термометрия посетителей, не организован пропускной режим. В Учалинском психоневрологическом интернате не проводится термометрия посетителей, не организован пропускной режим, в Октябрьском доме-интернате для пожилых и инвалидов — соблюдение сотрудниками масочного режима 30%. Администрация Илишевского района, г. Октябрьского — не проводится термометрия, соблюдение сотрудниками масочного режима менее 50%, перечислил замечания Радий Хабиров.

«Сейчас вновь большое количество государств переходят к полному локдауну, идет распространение инфекции. Как правило, там начинается, потом к нам это приходит. В каком-то смысле надо быть готовыми. И наше спасение — это соблюдение дисциплины, антиковидных правил и предписаний, а также вакцинация», — отметил Глава РБ.