Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии полностью вакцинацию от коронавируса прошли 95 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

95 тысяч жителей Башкирии прошли два этапа вакцинации препаратом от новой коронавирусной инфекции. 132 тысячи привились первым компонентом, сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин.

По словам главы ведомства, на территории региона работают 134 стационарных и пять мобильных пунктов вакцинации. Четыре из них в Уфе: в Башкирском государственном театре оперы и балета, ТЦ «Мега», ТЦ «Планета», в Лайфстайл центре «Башкирия» и один в Стерлитамаке в ТЦ «СитиМолл».

«Прорабатывается вопрос об открытии еще нескольких мобильных пунктов. На данный момент в них вакцинацию прошли две тысячи человек», — сказал Максим Забелин.

Согласно данным республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, лабораторно подтвержденный диагноз новой коронавирусной инфекции поставлен 32 252 жителям Башкирии. За последние сутки выявлено 108 новых случаев. 242 пациента получают лечение в больницах, пять из них – в тяжелом состоянии. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 372 человека.

В республике также сокращают количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Сегодня оборудовано 1 968 коек, занято – 84%.