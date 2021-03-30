Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.82 ↑

EUR 89.34 ↓

30 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии полностью вакцинацию от коронавируса прошли 95 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии полностью вакцинацию от коронавируса прошли 95 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

95 тысяч жителей Башкирии прошли два этапа вакцинации препаратом от новой коронавирусной инфекции. 132 тысячи привились первым компонентом, сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин.

По словам главы ведомства, на территории региона работают 134 стационарных и пять мобильных пунктов вакцинации. Четыре из них в Уфе: в Башкирском государственном театре оперы и балета, ТЦ «Мега», ТЦ «Планета», в Лайфстайл центре «Башкирия» и один в Стерлитамаке в ТЦ «СитиМолл».

«Прорабатывается вопрос об открытии еще нескольких мобильных пунктов. На данный момент в них вакцинацию прошли две тысячи человек», — сказал Максим Забелин.

Согласно данным республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, лабораторно подтвержденный диагноз новой коронавирусной инфекции поставлен 32 252 жителям Башкирии. За последние сутки выявлено 108 новых случаев. 242 пациента получают лечение в больницах, пять из них – в тяжелом состоянии. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 372 человека.

В республике также сокращают количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Сегодня оборудовано 1 968 коек, занято – 84%.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, вакцинация
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии простились с главой Аскинского района Ришатом Дихиным
Сегодня в районном Доме культуры села Аскино прошла церемония прощания с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным. Он скончался в возрасте
Президент России допустил снятие ограничений по коронавирусу к концу лета
Ограничения, которые введены в России из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, могут быть сняты уже к концу лета этого года. Об этом президент стран
Башкирия провожает в последний путь главу Аскинского района Ришата Дихина
Сегодня Башкирия прощается с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным. Сердце чиновника остановилось на 34-м году жизни. Панихида проходит
Подводная лодка «Уфа» будет спущена на воду в конце 2021 года
Спуск на воду строящейся в Санкт-Петербурге подводной лодки «Уфа» запланирован на конец 2021 года. Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпор
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть