Фото: ИА «Башинформ» С 1 апреля в России стартует весенний призыв на военную службу Фото: ИА «Башинформ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2021 года.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 134 650», — сообщается в тексте указа.

Сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Глава республики Радий Хабиров напомнил, что Башкортостан претендует на победу в федеральном конкурсе по организации призыва на военную службу. В республике добились наилучших показателей в этом направлении среди 29 регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Республика успешно решила задачу, поставленную президентом страны Владимиром Путиным, выполнив план по призыву. Ряды Вооруженных Сил России в 2020 году пополнили более 9 тысяч новобранцев из республики.

Руководитель региона также рассказал, что на днях встретился с первым заместителем начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил страны, Героем России, генерал-лейтенантом Дмитрием Касперовичем. Дмитрий Касперович возглавляет Центральную конкурсную комиссию Генштаба, которая с 29 по 31 марта совместно с представителями профильных федеральных министерств и ведомств проверит работу региона в рамках конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку жителей к военной службе.