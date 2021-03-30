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В Башкирии за продажу детям зажигалок будут введены штрафы до 70 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за продажу детям зажигалок будут введены штрафы до 70 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкортостана приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается установить штрафы за продажу несовершеннолетним сжиженного углеводородного газа.

«Речь идет о любых емкостях, включая газовые зажигалки, — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев. — Этот документ обеспечит практическую реализацию принятого ранее закона, которым был установлен запрет на продажу детям такой продукции».
В соответствии с законопроектом размер штрафа за нарушение действующего порядка составит: для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. За повторное правонарушение штрафы будут выше: для граждан – от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

Документ направлен на противодействие токсикомании в подростковой среде.

«Основанием для введения ограничений стала растущая популярность среди подростков сниффинга, – сказал Константин Толкачев. – Это такая форма токсикомании, когда кратковременной эйфории добиваются путем вдыхания углеводородного газа. Опасные эксперименты могут обернуться необратимыми изменениями в головном мозге. Вероятен смертельный исход. Такие случаи в нашей республике были. В России счет летальных исходов идет на сотни».
По мнению председателя Госсобрания РБ, сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию, но доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, за компанию, а исход может быть фатальным.

 

ИА «Башинформ»

Теги: законопроект
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