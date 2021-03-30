Коронавирус в Башкирии: 26 тяжелых больных, четверо умерли; как вирус передался человеку

Специалисты Всемирной организации здравоохранения представили возможные варианты передачи коронавирусной инфекции человеку.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

26 тяжелых больных. В Башкирии подтверждено 32 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки прибавилось 110 новых заболевших. Из них 35 случаев выявлено в Уфе, 11 – в Туймазинском районе, 10 – в Ишимбайском, 9 – в Дуванском, следует из сводки регионального Минздрава. Коэффициент распространения инфекции (КРИ) в республике на 29 марта составил 1,0 (был 0,96). Напомним, КРИ показывает, сколько в среднем человек успел заразить до своей госпитализации один зараженный COVID-19, и по нормативу не должен превышать единицу.

Сейчас на лечении остаются 4 650 инфицированных: 265 человек — в стационарах, 26 из них находятся в тяжелом состоянии, 6 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 4 385 человек переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. По информации оперштаба, с начала пандемии выздоровели 27 138 человек, 126 – за последние сутки.

Число умерших вновь возросло. В Башкирии растет количество жертв новой коронавирусной инфекции. По данным на 29 марта, от инфекции скончались еще четыре человека (днем ранее было три жертвы). Общее количество умерших в республике достигло 356 человек.

В целом по стране впервые с 9 ноября 2020 года зарегистрировано менее 300 смертей из-за коронавируса за сутки — 293 против 336 днем ранее. По данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, с начала пандемии в России от вируса скончались 98 033 человека.

В память о медиках, погибших от COVID-19, в Уфе предлагают создать сквер. С таким предложением выступил профсоюз работников здравоохранения «Действие» в РБ. По мнению координатора межрегионального профсоюза Антона Орлова, самое подходящее место для сквера — в Парке нефтехимиков, вблизи городской больницы № 8. «Подвиг медицинских работников, отдавших свои жизни в борьбе за жизнь и здоровье людей, достоин того, чтобы быть увековеченным», — говорится в обращении.

По данным Минздрава РБ, жертвами коронавируса в Башкирии стал 31 медик.

В Башкирии привились более 1000 военнослужащих. В первую очередь вакцина от ковида была поставлена военнослужащим, несущим боевое дежурство, подрывным командам, защищающим населенные пункты от паводка, участникам Всеармейских игр АрМИ-2021 «Открытая вода» и «Инженерная формула», а также гражданскому персоналу воинских частей, сообщили в пресс-службе ЦВО, отметив при этом, что «в вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан».

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия» рассказал, что вакцина от коронавируса плохо работает у людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также у тех, кто принимает цитостатики.

Как вирус передался человеку. В мире на сегодня подтверждено более 127,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,783 млн человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. В России общее число заболевших достигло 4 млн 528 тыс. 543 случая, из них новых за сутки — 8 711. Новые штаммы коронавируса выявлены в Чехии и Израиле.

29 марта ВОЗ представила возможные сценарии передачи коронавируса человеку. По оценкам специалистов, «очень вероятно», что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное, при этом утечка из лаборатории «крайне маловероятна», говорится в проекте финального отчета организации, информирует ТАСС. Также, по мнению специалистов, возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения COVID-19 через продукты питания.