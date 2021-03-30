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Башкирия заняла второе место в медиарейтинге регионов в контексте нацпроектов

ПОЛИТИКА

Башкирия по итогам февраля 2021 года заняла второе место в медиарейтинге по упоминаемости российских регионов в контексте национальных проектов.

Рейтинг по упоминаемости регионов страны в контексте «майского» указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» подготовила компания «Медиалогия».

Февральский медиарейтинг возглавил Краснодарский край. На втором месте — Башкирия. Замкнула тройку лучших регионов страны Московская область.

В частности СМИ сообщали, что первая партия батареек, собранных школьниками Башкирии в рамках проекта «Экозабота» нацпроекта «Экология», поступила на переработку на челябинский завод группы компаний «Мегаполисресурс».

Кроме того, в феврале сообщались, что Башкирия вошла в число регионов-лидеров по объему онлайн-экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Помимо этого сообщалось, что малый бизнес в Башкирии продвигает внедрение раздельного сбора отходов в рамках национального проекта «Экология».

В Топ-10 регионов страны по упоминаемости в контексте нацпроектов, разработанных по поручению президента России Владимира Путина, также вошли: Татарстан, Приморский край, Санкт-Петербург, Новосибирская, Нижегородская, Самарская области и Ставропольский край.

 

Галина Бахшиева

Теги: нацпроекты, медиарейтинг
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