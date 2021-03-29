В Уфе на весенних каникулах будут работать 79 дневных лагерей

В Уфе на весенних каникулах будут работать 79 лагерей дневного пребывания. В них на текущей неделе отдохнут более 6 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе мэрии. Работа лагерей организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Для детей организовано двухразовое питание.

Содержание тематических смен подготовлено в рамках проекта профилизации и с учетом пожеланий детей и запросов родителей: языковые, спортивные, компьютерные, танцевальные и вокальные, театральные, медийные, экологические, технические, познавательные и приключенческие.