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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на весенних каникулах будут работать 79 дневных лагерей

ОБЩЕСТВО

В Уфе на весенних каникулах будут работать 79 лагерей дневного пребывания. В них на текущей неделе отдохнут более 6 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе мэрии. Работа лагерей организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Для детей организовано двухразовое питание.

Содержание тематических смен подготовлено в рамках проекта профилизации и с учетом пожеланий детей и запросов родителей: языковые, спортивные, компьютерные, танцевальные и вокальные, театральные, медийные, экологические, технические, познавательные и приключенческие.

 

ИА «Башинформ»

Теги: каникулы, лагеря, смены
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