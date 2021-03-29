Фото: ИА «Башинформ» В Уфе предлагают создать сквер памяти медиков, погибших от COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе Профсоюз работников здравоохранения «Действие» в РБ предлагает создать сквер памяти медиков, погибших от COVID-19.

С такой инциативой к коллегам из других общественных организаций медицинских работников республики обратился координатор межрегионального профсоюза Антон Орлов.

По его словам, самое подходящее место для сквера — в Парке нефтехимиков вблизи городской клинической больницы № 8.

«Такой сквер будет служить постоянным напоминанием о том тихом подвиге, который каждый день совершают медицинские работники, спасая жизни людей, о жизненной необходимости правильно функционирующей и снабжённой ресурсами системы здравоохранения, а для кого-то из коллег — для того, чтобы собраться и почтить память погибшего коллеги. Подвиг медицинских работников, отдавших свои жизни в борьбе за жизнь и здоровье людей, достоин того, чтобы быть увековеченным», — говорится в обращении.

По последним Министерства здравоохранения РБ на 26 февраля, жертвами коронавируса в Башкортостане стал 31 медик.

В случае поддержки инициативы общественными организациями, медицинское сообщество намерено обратиться с предложением к рукововдству республики.

Осенью прошлого года в Уфе на аллее перед Башкирским государственным медуниверситетом временно был установлен стенд памяти башкирских медиков, погибших от COVID-19, сообщал «Башинформ». На нем были размещены фотографии 10 врачей и медсестер.