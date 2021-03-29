Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.75

EUR 89.25

29 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вакцинировались от коронавируса более 1000 военнослужащих и членов их семей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ЦВО

В Башкирии вакцинировались от коронавируса более 1000 военнослужащих и членов их семей Фото: пресс-служба ЦВО

В Башкирии более 1000 военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей сделали первый и второй компоненты прививки от коронавируса.

В первую очередь вакцина от ковида была поставлена военнослужащим, несущим боевое дежурство, подрывным командам, защищающим населенные пункты от паводка, участникам Всеармейских игр АрМИ-2021 «Открытая вода» и «Инженерная формула».

«В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медосмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Две звезды башкирской сцены одновременно заключили никахи со своими избранниками
Сразу две звезды башкирской сцены одновременно заключили никахи со своими избранниками. Это солистка Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, хоре
В каждом районе Уфы состоялись профилактические противопожарные рейды
В воскресенье в каждом районе столицы состоялись профилактические рейды. Во время рейда в Советском районе инженеры районного Управления пожарной охраны,
В Салавате водитель задним ходом наехал на автомобиль, женщину и ребенка
Накануне днём в Салавате произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. На ул. Уфимская на парковке ТЦ «Лимонад» 57-летний местный житель за рулё
В Башкирии ищут 16-летнего подростка, который сбежал из спецшколы
В Башкирии пропал 16-летний подросток Алмаз Динарович Салахов. Как сообщает POO «Поиск детей-Уфа», около 18.30 часов 27 марта 2021 года он совершил поб
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть