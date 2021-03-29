Фото: пресс-служба ЦВО В Башкирии вакцинировались от коронавируса более 1000 военнослужащих и членов их семей Фото: пресс-служба ЦВО

В Башкирии более 1000 военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей сделали первый и второй компоненты прививки от коронавируса.

В первую очередь вакцина от ковида была поставлена военнослужащим, несущим боевое дежурство, подрывным командам, защищающим населенные пункты от паводка, участникам Всеармейских игр АрМИ-2021 «Открытая вода» и «Инженерная формула».

«В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медосмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека», — сообщили в пресс-службе ЦВО.