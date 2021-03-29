В Башкирии простились с главой Аскинского района Ришатом Дихиным
Фото: Олег Яровиков
Сегодня в районном Доме культуры села Аскино прошла церемония прощания с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным. Он скончался в возрасте 33 лет от коронавирусной инфекции. В траурной панихиде приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель Госсобрания Константин Толкачев, главы администраций соседних районов, родные, друзья и коллеги Ришата Дихина, жители Аскино. Радий Хабиров рассказал, что ехал сегодня в Аскинский район с тяжелым сердцем — всегда тяжело провожать в последний путь своих товарищей.
Ришат Маратович два года работал вместе с нами, в нашей команде. Когда мы искали кандидатуру на должность главы Аскинского района, нашли его в Агидели, где он тогда работал. Очень активный, инициативный был парень, светлый, деликатный и позитивный человек. И поэтому жители доверили ему возглавить район.
Конечно, два года работы – совсем небольшой срок. У него были хорошие планы по развитию района. Он с любовью относился к жителям. И у меня на душе всегда было спокойно за Аскинский район, потому что я понимал: да, может быть, у него где-то не хватало опыта, но есть знания и желание трудиться. И во главе муниципалитета – хороший человек, который не станет обижать людей, а будет стараться, чтобы они жили чуточку лучше.
Путь у Ришата Маратовича был очень интересный. Он окончил два высших учебных заведения с отличием. И в Аскинском районе старался быть отличником. Идей у него было много. Одну из них – построить здесь полилингвальную гимназию – мы, по всей вероятности, подхватим в память о нём.
Хочу выразить глубокие соболезнования родителям Ришата Маратовича. Это большое горе – хоронить своих детей. Сил вам и выдержки. Выражаю глубокие соболезнования его супруге и детям. Мы вас одних не оставим, всегда будем о вас заботиться. Светлая память! Покойся с миром, Ришат Маратович". — сказал Радий Хабиров
Супруга Гульназ поблагодарила всех, кто работал в команде ее мужа, который показал всем, что невозможное возможно.
«Как мы любили — знают только Боги, как мы страдали — знаем только мы. Ведь мы прошли с тобою все невзгоды. А смерть перешагнуть мы не смогли», — сказала Гульназ, говоря о своей жизни с Ришатом. «Матурым, спи спокойно, ты всегда в нашем сердце и памяти, мы тебя очень сильно любим».По словам министра культуры республики Амины Шафиковой, Ришат Маратович, где бы он ни работал, полностью отдавал себя своей земле, своему народу.
«Он всегда радел за культуру своего народа, за культуру народов республики, он был автором проектов, направленных на сохранение традиций. В прошлом году в сентябре он мне показывал и увлеченно рассказывал, каким будет районный Дворец культуры после реконструкции. У него была мечта, чтобы в его родной деревне в клубе выступил оркестр, и в прошлом году она сбылась. Во время открытия обновленного клуба села Урмиязы выступил ансамбль имени Гаскарова и был концерт национального оркестра народных инструментов. И вы знаете, я, наверное, не видела более счастливого человека, и он радовался, как ребенок», — поделилась своими воспоминаниями министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.
«Ришат Маратович оставил яркий след в судьбе своего района, своих близких. Он был человеком, который не относился равнодушно ни к одному делу. За тот короткий срок, что он был у руля Аскинского района, он сделал очень многое и мог бы сделать еще больше», — сказала заместитель председателя Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова.Ришата Дихина похоронили на малой родине – в селе Урмиязы Аскинского района.
Справка
Ришат Маратович Дихин родился 27 июня 1987 года в селе Урмиязы Аскинского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Московском государственном университете имени Ломоносова.
Трудовую деятельность начал корреспондентом творческого объединения «Салям» телерадиокомпании «Башкортостан».
Работал заместителем председателя правления Союза писателей РБ, заместителем директора редакции газеты «Башкортостан», методистом Дома дружбы народов Башкортостана, начальником отдела информационно-аналитической работы Министерства образования РБ, ведущим юрисконсультом Управления жилищного хозяйства Кировского района Уфы, заместителем главы администрации Агидели по социальным вопросам – начальником городского отдела образования.
С февраля 2019 года занимал должность главы администрации Аскинского района.