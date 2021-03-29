В Башкирии простились с главой Аскинского района Ришатом Дихиным

Сегодня в районном Доме культуры села Аскино прошла церемония прощания с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным. Он скончался в возрасте 33 лет от коронавирусной инфекции. В траурной панихиде приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель Госсобрания Константин Толкачев, главы администраций соседних районов, родные, друзья и коллеги Ришата Дихина, жители Аскино. Радий Хабиров рассказал, что ехал сегодня в Аскинский район с тяжелым сердцем — всегда тяжело провожать в последний путь своих товарищей.

Конечно, два года работы – совсем небольшой срок. У него были хорошие планы по развитию района. Он с любовью относился к жителям. И у меня на душе всегда было спокойно за Аскинский район, потому что я понимал: да, может быть, у него где-то не хватало опыта, но есть знания и желание трудиться. И во главе муниципалитета – хороший человек, который не станет обижать людей, а будет стараться, чтобы они жили чуточку лучше.

Путь у Ришата Маратовича был очень интересный. Он окончил два высших учебных заведения с отличием. И в Аскинском районе старался быть отличником. Идей у него было много. Одну из них – построить здесь полилингвальную гимназию – мы, по всей вероятности, подхватим в память о нём.

Хочу выразить глубокие соболезнования родителям Ришата Маратовича. Это большое горе – хоронить своих детей. Сил вам и выдержки. Выражаю глубокие соболезнования его супруге и детям. Мы вас одних не оставим, всегда будем о вас заботиться. Светлая память! Покойся с миром, Ришат Маратович". — сказал Радий Хабиров