Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии растет количество умерших от новой коронавирусной инфекции Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии растет количество умерших от новой коронавирусной инфекции. По данным на 29 марта, число жертв инфекции увеличилось еще на четыре человека. Общее количество умерших достигло 356 человек.

На сегодняшний день с начала пандемии коронавируса в республике подтверждено 32 144 случая заболевания этой инфекцией (+110 за сутки). По информации оперативного штаба, выздоровели 27 138 человек, 126 – за последние сутки.

На лечении остаются 4 650 человек: 265 – в стационарах, 4 385 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.