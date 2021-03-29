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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Состояние тяжелое: в Башкирии ребенок проглотил 44 детали магнитного конструктора

ОБЩЕСТВО

В Стерлитамаке медики детской больницы прооперировали малыша, который едва не погиб из-за игрушки. Как сообщил агентству «Башинформ» главврач медучреждения Борис Шарипов, трехлетний мальчик поступил в хирургическое отделение ДГБ №1 с болями в животе и отсутствием стула.

«Ребенку оперативно проведена вся необходимая диагностика: рентген, УЗИ и лабораторные исследования. На снимке родители узнали детали игрушки, с которой накануне малыш активно играл», — уточнил доктор.

Оказалось, что в кишечнике мальчика «спрятались» 44 детали конструктора. По предварительным данным, это неодимовые магниты – мощные элементы, которые состоят из сплава редкоземельного элемента неодима, бора и железа. Четыре часа два хирурга поочередно вытаскивали потерянные части конструктора.

«Ребенок находится в отделении интенсивной терапии, состояние оценивается как тяжелое», — сообщил агентству «Башинформ» Борис Шарипов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о смертельном случае в Караидельском районе. Годовалый малыш проглотил саморез и погиб.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЧП, магнитный конструктор
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