Фото: стоп-кадр видео телеканала ТНТ Уроженец Башкирии, ставший женщиной, вновь пришел на проект телеканала ТНТ Фото: стоп-кадр видео телеканала ТНТ

Уроженец Башкирии Заки Мусин пришел на новый проект «ТЫ_Топ-модель на ТНТ». Программа вышла в эфир в воскресенье, 28 марта. Заки — бывший мужчина и уроженец города Салавата, на телепроекте представлял Уфу.

Модель и визажист прошла этап отбора ведущими шоу. На подготовке к фотоссесии в стиле «вог» Заки выделили, как одну из лучших, кто справился с танцем. На фотосессии модель из Башкирии чувствовала себя уверенно, но, тем не менее, на следующий этап телепроекта Заки не прошла, не попав в Топ-10 девушек.

«Перегорела, или просто что-то сломалось», — прокомментировала она в конце выпуска.

По данным телепроекта, 70 девушек из разных уголков страны, с разными параметрами, характерами и взглядами будут бороться за приз в 3 миллиона рублей, звание победительницы «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» и контракт со всемирно известным дизайнером Philipp Plein.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Заки уже несколько лет живет в образе женщины и считает, что выглядит лучше некоторых девушек. Она работает моделью, хотя начинала инженером.

Заки не в первый раз на проекте ТНТ. Ранее модель участвовала в шоу «Холостяк», где девушки боролись за сердце главного героя — 27-летнего стоматолога из Москвы Антона Криворотова. Заки не смогла продолжить участие в шоу — после первого выпуска участница покинула проект. В эфире первой части стоматолог рассказал, что сразу понял, что перед ним перевоплотившийся экс-парень.