Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.75

EUR 89.25

28 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В первой декаде апреля в Башкирии не будет теплых ночей

ОБЩЕСТВО

В первой декаде апреля в Башкирии ожидается существенное потепление днем, но сохранятся ночные заморозки. По данным федеральных метеосайтов, в период с 1 по 10 апреля в центральных районных республики в дневные часы воздух прогреется до +4 — +10 градусов Цельсия, а ночами термометр будет показывать от 0 до -6. В отдельные дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега интенсивностью от 3 до 6 миллиметров в сутки, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ночные заморозки значительно влияют на интенсивность таяния снегов и время начала ледохода на реках. По данным Башгидромета, главные реки Башкирии вскроются ото льда в первой половине апреля. Во второй половине месяца начнется сезонный подъем уровня воды, а пик весеннего половодья в нашем регионе обычно приходится на первую декаду мая.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии ушёл из жизни глава Аскинского района Ришат Дихин
В Башкирии ушёл из жизни глава Аскинского района Ришат Дихин. Ему было всего 33 года. По словам коллег, у него был диагностирован коронавирус. Врачи боро
«Спасибо врачам!»: в Уфе проходит концерт благодарности с участием Дениса Майданова
В эти часы в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром проходит концерт «Спасибо врачам!». Мероприятие в формате
Уфимец Владислав Бойко выступит в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ
29-летний Владислав Бойко из Уфы выступит в шоу «Музыкальная интуиция» на канале ТНТ, где звезды из мира музыки и юмора отгадывают, кто в студии умеет п
Уфа присоединится к международной акции «Час Земли» 27 марта
В субботу, 27 марта, с 20.30 до 21.30 часов Уфа присоединится к международной акции «Час Земли», которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Ц
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть