В первой декаде апреля в Башкирии не будет теплых ночей

В первой декаде апреля в Башкирии ожидается существенное потепление днем, но сохранятся ночные заморозки. По данным федеральных метеосайтов, в период с 1 по 10 апреля в центральных районных республики в дневные часы воздух прогреется до +4 — +10 градусов Цельсия, а ночами термометр будет показывать от 0 до -6. В отдельные дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега интенсивностью от 3 до 6 миллиметров в сутки, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ночные заморозки значительно влияют на интенсивность таяния снегов и время начала ледохода на реках. По данным Башгидромета, главные реки Башкирии вскроются ото льда в первой половине апреля. Во второй половине месяца начнется сезонный подъем уровня воды, а пик весеннего половодья в нашем регионе обычно приходится на первую декаду мая.