27 марта на концерте на площади перед уфимским Горсоветом выступит Денис Майданов

27 марта в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан состоится концерт «Спасибо врачам!». Концерт в формате open air пройдет в рамках проекта «Единой России» «Наша забота». Начало концерта в 13 часов.

Хедлайнер концерта — заслуженный артист России Денис Майданов. Он исполнит песню на башкирском языке вместе с победителем Всероссийского молодежного фестиваля «Йәшлек шоу-2020» Ришатом Рахимовым.

«Это акция благодарности врачам, которые героически сражаются за жизни пациентов с диагнозом COVID-19, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг», — сообщили организаторы концерта.

Участниками развлекательной программы могут стать все желающие.