Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.75 ↓

EUR 89.25 ↑

27 марта Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

27 марта на концерте на площади перед уфимским Горсоветом выступит Денис Майданов

ОБЩЕСТВО

27 марта в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан состоится концерт «Спасибо врачам!». Концерт в формате open air пройдет в рамках проекта «Единой России» «Наша забота». Начало концерта в 13 часов.

Хедлайнер концерта — заслуженный артист России Денис Майданов. Он исполнит песню на башкирском языке вместе с победителем Всероссийского молодежного фестиваля «Йәшлек шоу-2020» Ришатом Рахимовым.

«Это акция благодарности врачам, которые героически сражаются за жизни пациентов с диагнозом COVID-19, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг», — сообщили организаторы концерта.

Участниками развлекательной программы могут стать все желающие.

 

ИА «Башинформ»

Теги: концерт
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Подписан указ о праздновании 175-летия историко-архитектурного комплекса «Караван-Сарай»
В 2021 году пройдут мероприятия, посвященные 175-летию историко-архитектурного комплекса «Караван-Сарай», расположенного в Оренбурге. Указ о праздновании
Элвин Грей отреагировал на претензии артиста Фирдуса Тямаева к Минкультуры Башкирии
Советник Главы Башкортостана по культуре и популярный исполнитель Элвин Грей эмоционально отреагировал на претензии татарстанского артиста Фирдуса Тямаев
В Башкирии напали на лучшего врача-терапевта республики
25 марта в городе Туймазы родственники пациента напали на участкового врача-терапевта. Медик с 30-летним стажем, являющаяся почетным гражданином города и
«Я стесняюсь своего тела»: телепроект помог жительнице Башкирии избавиться от страданий
Жительница Краснокамского района Башкирии, 45-летняя Ильсояр, попала на проект «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю» благодаря односельчанам. Как с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть