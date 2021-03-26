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В Башкирии медицинский вертолет «Ансат» за три месяца работы совершил 25 вылетов

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Башкирии медицинский вертолет «Ансат» за три месяца работы совершил 25 вылетов Фото: Минздрав РБ

В Башкирии медицинский вертолет «Ансат» за три месяца работы совершил 25 вылетов.

Напомним, вертолет с медицинским модулем республика приобрела для санавиации в рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году.

Машина имеет большой потенциал для быстрой доставки в стационары раненых и больных. Медицинские модули позволяют осуществлять мониторинг состояния человека и при необходимости проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медпомощи.

В настоящее время вертолетные площадки санитарной авиации есть в Республиканском клиническом перинатальном центре и клинике БГМУ в Уфе. В районах приспособленные площадки для вертолётов находятся в непосредственной близости от центральных райбольниц — для удобства и скорости транспортировки пациентов, сообщили агентству в региональном Минздраве.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2024 году в Башкирии планируется создать территориальную сеть из 10 вертолетных площадок санитарной авиации, число вылетов должно увеличиться до 111.

По оценке экспертов, ежегодная потребность республики в экстренном перемещении больных с помощью санитарной авиации составляет около 290 человек.

В этом году запланировано совершить не менее 84 вылетов на «Ансате». На данные цели выделено свыше 85 млн рублей из средств федерального бюджета.

 

ИА «Башинформ»

Теги: здравоохранение
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