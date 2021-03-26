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26 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно новое место работы бывшего пресс-секретаря мэра Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: башкиравтодор.рф

Стало известно новое место работы бывшего пресс-секретаря мэра Уфы Фото: башкиравтодор.рф

Стало известно новое место работы бывшего пресс-секретаря мэра Уфы. Как выяснилось, Марсель Байдавлетов будет продолжать взаимодействие со средствами массовой информации в качестве руководителя пресс-службы АО «Башкиравтодор». На сайте компании в контактах появились данные о новом сотруднике, а в разделе «Руководство предприятия» — фотография Марселя Байдавлетова и должность.

Агентство «Башинформ» и ранее сообщало, что новое место работы бывшего пресс-секретаря уфимской мэрии будет связано с дорожной отраслью.

Марсель Байдавлетов проработал в администрации города более двух лет, а в феврале этого года написал заявление об увольнении по собственному желанию.

 

ИА «Башинформ»

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