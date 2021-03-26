Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках
Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках Фото: Ксения Калинина
Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках, которые начнутся в пятницу и продлятся до конца выходных дней.
К проводимым широкомасштабным профилактическим мероприятиям привлекается максимальное количество личного состава ГИБДД.
«Внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей и иных видов правонарушений. Большинство из вас с пониманием относится к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции, так как осознают, что это требуется для поддержания безопасности дорожного движения», — сообщили в ведомстве.