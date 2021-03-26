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26 марта Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии синоптики сообщили прогноз погоды на выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии синоптики сообщили прогноз погоды на выходные Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается незначительное потепление. По данным синоптиков, в пятницу, 26 марта, существенных осадков не прогнозируется. Утром местами ожидается туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый, днем по югу восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +2,+7 градусов.

В субботу, 27 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -3,-8, при прояснениях до -13, днем +2,+7.

В воскресенье, 28 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3,-8, при прояснениях до -13, днем 0,+5.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
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