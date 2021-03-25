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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Военные парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах России

ОБЩЕСТВО

Военные парады в честь Дня Победы пройдут 9 Мая в 28 российских городах, включая Москву. Предположительно в них примет участие более 47 тысяч человек, около 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов, заявил на заседании коллегии глава Минобороны Сергей Шойгу.

Министр отметил, что в Москве подготовка к мероприятию на Красной площади "идет полным ходом". На параде в столице планируют задействовать более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники и 76 летательных аппаратов.

В Башкирии согласно распоряжению Главы республики о праздновании Дня Победы также запланированы ряд мероприятий. Так, 7 мая в ГКЗ «Башкортостан» состоится праздничный концерт, 9 мая — церемония возложения цветов и венков в уфимском парке Победы, почетный караул у Вечного огня, могилы М. Гареева, бюстов М. Шаймуратова и Т. Кусимова на аллее Славы и у памятника Труженикам тыла в парке Победы, парад военнослужащих, демонстрация военной техники и ретроавтомобилей, патриотическая акция «Бессмертный полк».Администрациям районов рекомендовано благоустроить воинские захоронения, провести праздничные мероприятия и поддержать акцию «Бессмертный полк».

Отмечается, что чествование фронтовиков, тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны должно проходить при строгом соблюдении правил, установленных указом Главы «О введении режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».

 

ИА «Башинформ»

Теги: парад, день победы
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