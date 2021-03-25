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В Уфе суд признал Моргенштерна виновным в плагиате

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео

В Уфе суд признал Моргенштерна виновным в плагиате Фото: стоп-кадр видео

В Уфе суд признал популярного исполнителя Моргенштерна виновным в плагиате. По информации Объединенной пресс-службы судов Башкирии, решением Кировского районного суда от 25 марта исковые требования к рэперу удовлетворены частично.

«Суд признал незаконным использование ответчиком музыкального произведения «Владимир Путин молодец», автором которого является истец. Суд взыскал с Алишера Моргенштерна компенсацию в размере 300 тысяч рублей и обязал ответчика прекратить использование музыкального произведения без получения на это разрешения в установленном законом порядке. В удовлетворении остальных требований отказано. Также суд взыскал с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6500 рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее заседание по данному исковому заявлению было отменено из-за отсутствия ответчика.

Известно, что на популярного музыканта подал в суд житель Казани. По мнению истца, рэпер незаконно использовал его песни, в частности, речь идет о композиции «Владимир Путин – молодец». В досудебной претензии он потребовал выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей, а также прекратить использование песни без разрешения.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Моргенштерн, судебные разбирательства
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