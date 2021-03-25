Новым ректором БАГСУ назначен Данияр Абдрахманов
Распоряжением Главы Башкортостана Радия Хабирова ректором Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики назначен Данияр Абдрахманов.
Справка:
Абдрахманов Данияр Мавлиярович родился 25 ноября 1980 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. Прошёл профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном университете, Академии наук Республики Татарстан. Кандидат философских наук, доцент.
Трудовую деятельность начал в 2001 году стрелком службы безопасности МУП «Уфаводоканал».
В 2004–2007 годах – ассистент, старший преподаватель Башкирского государственного университета.
В 2007–2016 годах – доцент филиала Российского государственного социального университета в Уфе.
В 2005–2016 годах – учёный секретарь, заместитель директора, и.о. директора Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук Республики Башкортостан (на базе Центра создан Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан, в настоящее время – ГБНУ Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан).
В 2016–2019 годах – директор научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.
В 2019–2021 годах – ректор Болгарской исламской академии (г. Болгар Республики Татарстан).