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25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новым ректором БАГСУ назначен Данияр Абдрахманов

ОБЩЕСТВО

Распоряжением Главы Башкортостана Радия Хабирова ректором Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики назначен Данияр Абдрахманов.

Справка:

Абдрахманов Данияр Мавлиярович родился 25 ноября 1980 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. Прошёл профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном университете, Академии наук Республики Татарстан. Кандидат философских наук, доцент.

Трудовую деятельность начал в 2001 году стрелком службы безопасности МУП «Уфаводоканал».

В 2004–2007 годах – ассистент, старший преподаватель Башкирского государственного университета.

В 2007–2016 годах – доцент филиала Российского государственного социального университета в Уфе.

В 2005–2016 годах – учёный секретарь, заместитель директора, и.о. директора Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук Республики Башкортостан (на базе Центра создан Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан, в настоящее время – ГБНУ Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан).

В 2016–2019 годах – директор научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

В 2019–2021 годах – ректор Болгарской исламской академии (г. Болгар Республики Татарстан).

 

ИА «Башинформ»

Теги: Назначения
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